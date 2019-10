Reis samen met uw favoriete auteur op de trein naar de Boekenbeurs

Beleving onderweg

In samenwerking met Davidsfonds, Iedereen Leest en Confituur wil TreinTramBus meer mensen op de trein krijgen om naar de Boekenbeurs in Antwerp Expo te komen. "Je kan de Boekenbeurs even goed al laten beginnen in het station", legde Peter Thoelen van TreinTramBus uit op Radio 2 Antwerpen. "De bedoeling is dat de reis naar de Boekenbeurs een beleving op zich wordt."

Meer dan 20 auteurs



"We hebben zelf de auteurs gecontacteerd", vertelde Peter Thoelen. "Er zijn er meer dan 20 die positief gereageerd hebben. We hebben een aantal topauteurs, zoals Toni Coppers, Louis Van Dievel en Koen Stassijns. Zij vertrekken uit een Antwerps station. Elke auteur stelt zijn eigen programma samen. Dat kan voorlezen zijn uit eigen werk, gedichten voordragen of over boeken praten met de lezers die meereizen."

Lezers gezocht

TreinTramBus heeft zelf de reservaties voor de treinen gedaan. Als u mee wilt, reserveert u een plekje op de trein met uw favoriete auteur. U betaalt 5 euro voor een enkel treinticket naar de Boekenbeurs, het tramticket tot aan de Boekenbeurs krijgt u er ook bij. Inschrijven kan hier.