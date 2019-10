Het is vandaag Wereldstotterdag, en Mona vertelt voor Karrewiet haar verhaal. Het zal u misschien verbazen, maar vijf procent van alle kinderen stotteren. Dat komt erop neer dat in elke klas één kind met dat probleem kampt. Bij sommigen gaat het over, bij anderen, zoals bij Mona, niet. Maar zij heeft technieken geleerd om minder te stotteren, en ze vertelt hoe ze dat doet.