Neufchâteau: 1 jaar na de verkiezingen nog altijd geen gemeenteraad en geen stadsbestuur

De gemeenteraadsverkiezingen liggen al een tijdje achter ons. Maar in één gemeente is er een jaar later nog altijd geen nieuwe gemeenteraad en geen nieuw stadsbestuur en dat is in de Waalse stad Neufchâteau. Al twee keer zelfs zijn de kiezers er naar de stembureaus moeten gaan, telkens zonder geldig resultaat. Wat is er aan de hand in het politiek verdeelde Neufchateau? "Terzake" ging op onderzoek. Bekijk hierboven de reportage.