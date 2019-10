Eén woordje van prinses Leia in nieuwe "Star wars"-trailer maakt de fans emotioneel

"Star wars: the rise of Skywalker" heet de laatste prent in de meest recente trilogie. Het personage Rey ontdekt ten volle haar "Force", kracht. En ze krijgt de steun van prinses Leia.

Actrice Fisher die Leia vertolkt, stierf in 2016 aan de gevolgen van een hartaanval, maar is er via technologische snufjes opnieuw bij. Op het einde van trailer spreekt Luke Skywalker de bekende woorden "The Force will be with you" uit, gevolgd door de stem van Leia die kort en bondig "always" zegt. De trailer werd gisteren gelanceerd, op 21 oktober, de verjaardag van Fisher. Zij zou 63 geworden zijn. Fans reageren op het internet emotioneel: