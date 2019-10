Onderzoeker Elke Emmers: “Ook in kleuterscholen en lagere scholen worden kinderen nog opgesloten in een kast”

Onderzoeker Elke Emmers reageerde in “De wereld vandaag” op Radio 1 naar aanleiding van een opiniestuk op deze site waarin getuigd werd over gedwongen afzondering en isolatie in de kinder- en jeugdpsychiatrie, voorzieningen van de integrale jeugdhulp, en het bijzonder onderwijs. Volgens haar gebeurt het niet alleen daar, maar ook in het “gewone” basisonderwijs.

“Wij hebben van een aantal studenten het signaal gekregen dat er ook in het reguliere onderwijs vrijheidsberovende maatregelen worden toegepast, zoals het vastbinden van kleutertjes aan hun stoel, fixeren van lagereschoolkinderen met een riem aan een stoel, en ook zagen we een aantal gevallen waarbij kinderen werden opgesloten in een ruimte zonder ramen of beveiliging, vaak is dat gewoon de bezemkast.”

Het probleem volgens Elke Emmers is dat er een grijze zone is. Het lijkt evident dat je geen kinderen vastbindt of opsluit, maar er is geen wetgeving. En er wordt logischerwijze ook niet over gepraat: “Wij hebben deze signalen gekregen van enkele studenten die op stage waren en we horen ook wel leerkrachten die dat “in de marge” vertellen. Er rust een heel sterk taboe op.”