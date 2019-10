Rachel en Jill Green herbeleven "iconische scène" uit "Friends"

Ze zijn vrijwel ontelbaar, de quotes/scènes die dankzij de populaire tv-serie "Friends" onsterfelijk werden. Denk maar aan "We’re on a break", "Joey doesn’t share food", "She’s your lobster", "How you doin'?", "But they don't know that we know they know we know!" of "Unagi!" Of de quote die Jill Green, de jongere zus van Rachel, uitsprak toen ze haar oudere zus terechtwees omdat die laatste haar jaloersheid na Jills interesse in Ross niet meer kon wegsteken. De desbetreffende actrices, Reese 'Jill' Witherspoon en Jennifer 'Rachel' Aniston deden zopas het "iconische moment" nogmaals herleven tijdens een interview. Tot jolijt van de fans, want het filmpje werd intussen meer dan 5 miljoen keer bekeken op de Instagramaccount van Witherspoon.