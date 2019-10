Radioactiviteit van kernproeven uit jaren 50 nog altijd aanwezig op Antarctica

De kernproeven zorgden ervoor dat grote hoeveelheden radioactieve restdeeltjes of "isotopen" vrijkwamen in de atmosfeer. De deeltjes verspreidden zich zo over heel de wereld. Na vele omzwervingen, belandde een groot deel daarvan op de Antarctische ijskap.

Een nieuw onderzoek onthult dat deze radioactieve deeltjes op sommige plekken nog steeds aanwezig zijn op de Zuidpool. Dat is zeer verrassend, zo schrijven de Franse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Atmosphere.