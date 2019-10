Rolstoelatleet Marieke Vervoort (40) is overleden na euthanasie

Vervoort leed aan progressieve myelopathie, een ziekte die ontstaat in het ruggenmerg en zich kenmerkt door toenemende spierzwakte. Ze zou almaar meer verlamd raken en steeds hevigere pijn lijden. In een pakkende aflevering van de Eén-reeks "Het huis" in 2015 toonde Vervoort bewust de gevolgen van haar ziekte: hevige spasmen over heel haar lichaam waarbij ze het uitgilde van de pijn en in ademnood kwam. Ze kampte ook met toenemende epileptische aanvallen.



Vervoort is altijd vrij open geweest over haar keuze voor euthanasie. Al bij haar overwinning bij de Paralympische Spelen in Rio in 2016 gaf ze aan dat ze plannen in die richting had, als de pijn te zwaar zou worden om te dragen. Ook in "Het huis" vertelde ze dat ze zelf wilde beslissen wanneer het zou stoppen. "Ik wil niet al stikkend eindigen. Dat wil ik echt niet", zei ze toen.

