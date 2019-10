Rusland en Turkije verdelen militaire controle over noorden van Syrië in "historisch" akkoord

Na meer dan zes uur hebben de Russische president Vladimir Poetin en zijn Turkse collega Recep Tayyip Erdogan een akkoord bereikt rond het conflict in het noorden van Syrië. Het Russische en Turkse leger trekken vanaf morgenmiddag de Turkse veiligheidszone in het noorden van Syrië binnen. Turkije verlengt ook het staakt-het-vuren met 150 uur. Erdogan en Poetin noemen het akkoord "historisch". Met de deal verdelen ze de militaire controle over het gebied.