Waar en hoe vind je rust? Tips van "stiltemakers" op de Dag van de Stilte

Helemaal uniek is de stille ruimte die Martin Ruebens heeft gemaakt, notabene op de plek waar zijn eigen kantoor zou komen. Ramen met uitzicht op groen, een wit tapijt, "plantjes en kastjes van Ikea", zitkussens.

"Ik had hier al mee geëxperimenteerd in het vorige Boudewijngebouw, en dat viel in de smaak. In dit nieuwe gebouw staat de stille ruimte altijd open voor alle medewerkers, zonder sleutel of afspraak." Op een briefje lezen we: "graag schoenen uit, niet slapen, eten, bellen, lezen."

Om de veertien dagen is er een geleide meditatie in de middagpauze, vertelt Ruebens. Toen de dienst vorig jaar door elkaar werd geschud door de zelfdoding van een medewerker, verzamelde men in de stille kamer.