Vaas uit Kringwinkel in Blankenberge blijkt urne

Wie een slag wil slaan of op zoek wil naar unieke voorwerpen, die kan terecht in de Kringwinkels. Tijdens de "Retro"-dagen van de Kringwinkel in Blankenberge ging Yves De Cloedt uit Gistel er op zoek naar een unieke vaas.

"Ik had op mijn verlanglijstje verschillende voorwerpen aangevinkt", zegt hij. "Toen ik met de vaas thuiskwam, had mijn vrouw er toch vragen bij want ze vond die niet alledaags. We merkten achteraf dat de vaas bovenaan een soort deksel had. Toen beseften we dat het misschien wel een urne kon zijn."

Begrafenisondernemer

Om zeker te zijn dat de gekochte vaas uit de Kringwinkel een urne was, liet Yves de vaas onderzoeken bij een begrafenisondernemer: "Ik vroeg haar advies en dat van haar collega en het verdict was unaniem. Het betreft een urne. Aangezien de urne potdicht zit en verzegeld is, weten we niet of er nog as van een overledene in zit. Ik zal de urne niet openmaken uit respect, ze krijgt een mooie plaats bij mij thuis", besluit Yves.