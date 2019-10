Vogelsoorten uit Amerika en Azië duiken plots massaal op bij ons: "Heel onduidelijk hoe dit komt"

Vogelaars die het hele land afreizen om die ene zeldzame vogel te spotten, beleven momenteel een topjaar. Er worden erg veel uitheemse vogels gespot. "Het gaat om dwaalgasten, dat zijn vogels die niet in hun normale verspreidingsgebied zitten, maar echt verdwaald zijn", legt Driessens uit.

In deze video bijvoorbeeld is een Roodoogvireo te zien. De soort komt normaal in Noord- Amerika voor, maar deze is eerder deze maand gespot door Jan Vanwynsberghe in Heist in West-Vlaanderen: