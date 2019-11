Waarom steeds meer bedrijven Facebooks digitale munt libra laten vallen

Maar de vraag blijft: hebben we nood aan een betaalmiddel dat geïntegreerd is in Whatsapp en Facebook? Willen we dat wel? Dat een app als WeChat werkt in China, hoeft niet noodzakelijk te betekenen dat dit bij ons ook het geval is. In China hebben de mensen leren leven met het feit dat de overheid en bedrijven volledige toegang hebben tot hun persoonsgegevens. In Europa en de VS ligt dat enigszins anders. En met een schandaal zoals Cambridge Analytica heeft Facebook getoond dat het niet de beste leerling van de klas is.

Zuckerberg heeft dus nog enkele obstakels te overwinnen om van zijn digitale munt een succes te maken. Of hem dat lukt, is nog verre van zeker.

Bij het begin van de hoorzitting benadrukt Mark Zuckerberg dat hij goede bedoelingen heeft met de libra. Bekijk de video hier: