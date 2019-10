De berg aan digitale data is de weg vooruit voor de nieuwe CD&V-voorzitter 

Ben je niet duidelijk over wat je met je digitale data doet, dan worden daar terecht kritische vragen over gesteld. Je kan als politieke partij hier dus maar best transparant over zijn. Al kunnen data ook eenvoudig ingezet worden zonder iets moreel verkeerd te doen. Het gaat niet altijd over big data en artificiële intelligentie. En het gaat al zeker niet over fake news verspreiden. Het gebruik van data gaat over weten wat er leeft en je boodschap voor iedere doelgroep interessant maken.