Havenbaas Joachim Coens: "Wellicht kwam oplegger waarin 39 lichamen zijn gevonden in het VK uit Zeebrugge"

Ook het Zeebrugse havenbedrijf onderzoekt de zaak. Zowel de haven van Zeebrugge als die van Rotterdam komen volgens hem in aanmerking als doorvoerhaven. Havenbaas Joachim Coens kan nog geen uitsluitsel geven, maar stelt in "Terzake" vast dat het er steeds meer op lijkt dat de trailer effectief vanuit Zeebrugge is verscheept.

"Eerst dacht de Britse politie dat de vracht via Dublin in Ierland naar Engeland is verscheept. Nu dat men weet dat de vracht via Purfeet Engeland binnengekomen is, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel komt de vracht uit Zeebrugge of uit Rotterdam. Uit de laatste gegevens blijkt steeds dat de trailer effectief via Zeebrugge is verscheept", zegt Coens.

Volgens Coens is het onwaarschijnlijk dat de slachtoffers in de Haven van Zeebrugge de hermetisch afgesloten koelcontainer zijn binnengedrongen. "Een koelcontainer is gesloten met een zegel. Die is hermetisch afgesloten. In de terminal worden het zegel en de chauffeur gecontroleerd", zegt Coens.