Allemaal Amerikaan: oog in oog met Lauren Goodwin

Ze is 31 jaar, ze woont in Brooklyn New York. Maak kennis met Lauren Goodwin. Lauren komt uit Grapevine, in Texas. Ze studeerde in los Angeles, werkte in Washington en woont en werkt sinds een jaar of twee in New York.

Lauren is econome. Eerst werkte ze voor de bank Wells Fargo, maar ze stapte over naar de verzekeringsmaatchappij New York Life Investments, waar ze een pak meer verdient.

Ik ken Lauren beter dan de meeste Amerikanen in deze reeks. Ze is mijn buurvrouw op de vierde verdieping. Ze was nog maar pas verhuisd toen haar appartement door een lek in het dak enorme waterschade opliep. Zo leerde ik haar kennen, op een moeilijk moment voor haar.

Als kind was Lauren erg ziek, en onderging ze een beenmergtransplantatie. Als jong meisje lag ze maanden in het ziekenhuis. Lauren heeft de gave van het woord. Ze houdt eigenlijk nooit op met praten. Overal heeft ze een mening over.

Ze is the All American Girl: ze leeft aan honderd per uur, wil alles zien en horen, ze wil voortdurend nieuwe mensen ontmoeten, ze wil niets missen. Ook al doet het pijn, ze moet en zal elke dag sporten. Ze is ook openhartig en attent. Geregeld staat er een bloemetje aan de deur als je iets hebt gedaan wat ze fijn vindt.

Ze vertelt over de spanningen met haar conservatieve vader, haar katholieke opvoeding die volgens Lauren van haar een progressieve denker maakte. Ze vertelt over haar indiaanse afkomst via haar grootmoeder aan vaders kant. Ze is voor een kwart Blackfoot Sioux-indiaanse.

Lauren leidt een goed maar druk leven. Ze werkt hard, ze reist veel, ze verdient goed haar boterham. Ze noemt zichzelf bevoorrecht.

Oog in oog met Lauren Goodwin.

