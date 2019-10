Autoleasebedrijven worstelen met hun winst: kunnen leasefietsen helpen?

Maar de grootste boom, zo zegt Van Gool, is toch die van de leasefietsen, die een paar jaar geleden nog golden als een kleine niche. "In 2 jaar tijd zijn er 40.000 leasefietsen in de markt gezet. Nooit heeft een product in onze sector zo'n explosieve groei gekend."

40.000, dat is natuurlijk nog erg bescheiden in vergelijking met de 450.000 leasewagens in ons land. En toch begint de populariteit van die nieuwe markten ook stilaan iets op te leveren, weet Van Gool. "Ook hier hebben onze leden moeten investeren in nieuwe systemen om zich aan te passen, maar we verwachten vanaf dit jaar dat de inspanningen beginnen te lonen en de winstgevendheid weer in de lift zit."