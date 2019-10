Brexit-coördinator Verhofstadt: "Geen probleem om uitstel te verlenen als Britten kunnen zeggen tot wat dat gaat leiden"

De Franse president Emmanuel Macron loopt dan wel niet warm voor zo'n uitstel, andere Europese stemmen sturen toch aan op zo'n uitstel. Onder hen ook Guy Verhofstadt (Open VLD), de brexit-coördinator van het Europees Parlement. "Ik denk dat er geen probleem zal zijn om een uitstel te verlenen, als de Britten kunnen zeggen tot wat dat dat gaat leiden."

Europa is dus niet van plan om zomaar uitstel te geven, maar wil weten wat de Britten ermee gaan doen. "Gaat het over een periode van 3-4 weken om een ernstige behandeling te doen in het parlement? Dat zullen we natuurlijk goedkeuren. Of bijvoorbeeld om verkiezingen te organiseren of een tweede referendum, dat is ook een mogelijkheid", aldus Verhofstadt.

Europees president Donald Tusk raadt de Europese staatshoofden en regeringsleiders ook aan om de Britten uitstel te verlenen. Dat heeft hij in een telefoongesprek ook laten weten aan de Britse premier Johnson.