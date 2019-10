Brussels Airlines gaat de komende jaren krimpen: jobs verdwijnen, vloot en bestemmingen worden bekeken

Brussels Airlines heeft moeilijke jaren achter de rug. De gemiddelde winstmarge voor het bedrijf ligt op en rond de 0 procent en voor een luchtvaartmaatschappij is dat geen gezonde situatie. Gemiddeld genomen maakt Brussels Airlines maar met 1 stoel op de 154 in het vliegtuig winst.



Om het tij te keren heeft de directie een plan uitgewerkt onder de naam 'reboot'. Dat moet het bedrijf in staat stellen om tegen 2022 voldoende winstgevend te worden om opnieuw te kunnen investeren in de vloot, in innovatie en in jobs.



De operatie die daarvoor nodig is, is vrij groot. Lange tijd was onduidelijk of er een impact zou zijn op de tewerkstelling. Maar VRT NWS heeft via verschillende bronnen vernomen dat er wel degelijk op termijn jobs zullen verdwijnen bij de luchtvaartmaatschappij. Niet via een sociaal plan maar op basis van vrijwillig vertrek. Het zou dan vooral gaan over banen in de ondersteunende diensten op de grond.