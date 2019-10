Chileense president wil met sociale maatregelen onrust beëindigen

De Chileense president Sebastián Piñera heeft een pakket sociale maatregelen aangekondigd in de hoop om zo een einde te maken aan de sociale onrust in het land. De voorbije dagen was Chili verlamd door gewelddadig protest, waarbij 15 doden vielen. De aanleiding was een geplande prijsverhoging van de metro, maar het ongenoegen veranderde al snel in algemeen ongenoegen over de ongelijkheid in het land.