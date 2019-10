360.000 gezinnen betalen te veel voor hun energie, tot ruim 600 euro per jaar: u ook?

"We raden de mensen sterk aan om één keer per jaar hun energiecontract te bekijken en het via de CREG Scan te vergelijken met andere contracten", zegt CREG-adviseur Kurt Hernot. "Zeker mensen die al minstens 3 à 4 jaar hetzelfde contract hebben raden we aan om eens de prijzen te vergelijken."

Omdat het zijn job is, checkt Hernot voortdurend of hij geen voordeel kan doen. "Ik verander 2 à 3 keer per jaar van energieleverancier", geeft hij toe. Dat levert Hernot telkens een klein prijsvoordeel op. “Je kan vanzelfsprekend niet elke keer 600 euro besparen, maar ik heb telkens toch een voordeel.”