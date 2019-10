De kansen die mensen met migratieachtergrond in Vlaanderen krijgen, moeten ze ook vaak zelf creëren

Wij claimen onze plek met al ons kunnen en zijn, want de "kansen" die zo vlot en talrijk over de tongen rollen, worden niet met hetzelfde gemak uitgedeeld. Ze zijn er in schaarsere mate en dus creëren we ze vaak zelf. Dus volmondig knik ik: ja, ik weet welke kansen ik heb gekregen. Neen, ik moet dit niet bewijzen, en mijn erkentelijkheid, die gaat uit naar elke kans die we zelf hebben moeten creëren.

Iemand bood me ooit een job aan op basis van de speech die ik gaf ter gelegenheid van mijn proclamatie. Als een van mijn professoren - waarmee ik een goed en persoonlijk contact had - toen mijn naam niet had doorgegeven aan de communicatiedienst om die speech te geven, had ik nooit de "kans" gekregen om onbewust een job in de wacht te slepen. Waren er andere studenten die even geschikt waren om die speech te geven? Wellicht wel, maar als je die contacten niet hebt, hink je al meteen achterop. Zo gaat dat nu eenmaal.

Want een netwerk krijg je niet cadeau als je een tweede­generatie­afstammeling bent of ouders met een lage sociaal-economische status hebt. Terwijl het nét dat netwerk is dat ervoor zorgt dat bepaalde deuren voor je opengaan of gesloten blijven, en niet enkel kennis en vaardigheden zoals velen graag verhalen.

En soms krijgen we hoop, die slechts de schijn inhoudt van een kans te zijn. Zo kreeg ik tijdens een sollicitatiegesprek voor een communicatiefunctie de vraag voorgeschoteld of een functie bij de diversiteitscel toch niet méér mijn ding was. “De pool is nog niet gekleurd genoeg, dus is dat misschien niet iets voor jou?”

De mentale druk die we onszelf zo bewust en onbewust opleggen, eist zijn tol. We kweken een olifantenhuid, maar tegelijkertijd zijn we moe. Moe om constant te moeten opboksen tegen het idee dat we "blij moeten zijn" kansen te krijgen.

Het verwijt dat meester Lahlali naar zich geslingerd kreeg tijdens het debat bij "De afspraak" omdat hij als advocaat - maar voor Nadia Sminate in de eerste plaats een persoon met buitenlandse roots - een rechtszaak tegen de Belgische Staat aanspant. Even goed had ze het kunnen laten bij het moreel verwerpen van de zaak, maar zijn migratieachtergrond in het debat werpen was een strategischere zet.

