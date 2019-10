De totale ommekeer in Noordoost-Syrië: Amerikanen vertrekken, Russen nemen over

De beslissing van Trump om de Amerikaanse soldaten in Syrië terug te trekken, en de daaropvolgende Turkse invasie in Syrië, heeft intussen de spanningen binnen de NAVO tussen de bondgenoten nog verscherpt. De Franse president Macron was vorige vrijdag na afloop van de EU-top vlijmscherp voor de VS en Turkije: “Ik dacht dat we in de NAVO zaten. Ik dacht dat de Verenigde Staten en Turkije in de NAVO zaten, en toen ontdekte ik via een tweet dat de VS besloten hadden hun troepen terug te trekken en de weg vrij te maken (voor het Turkse offensief) in het gebied.” Hij voegde er nog veelbetekenend aan toe dat “het vragen oproept over hoe de NAVO functioneert”. De NAVO-ministers van Defensie, die vandaag en morgen in Brussel vergaderen, weten meteen waarover ze het moeten hebben.