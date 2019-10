Duitsland wil internationale vredesmacht in "veiligheidszone" in Syrië, Rusland niet

Intussen beweren de Syrische Koerden dat ze de omstreden veiligheidszone verlaten hebben. Dat is het geval in de stad Ras al-Ain die nu volledig in handen is van de Turken en door hen gesteunde Syrische rebellen, maar het is niet duidelijk of dat ook geldt voor de hele 140 kilometer lange grensstrook met een diepte van 30 kilometer in Syrië. (Lees verder onder de foto).