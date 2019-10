Extinction Rebellion voert actie op Hasseltse gemeenteraad

De actievoerders ontrolden er een spandoek en hielden een toespraak voor de banken van het college van burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepenen. Volgens de actiegroep haalt de stad Hasselt de klimaatdoelstellingen niet. Een activiste las een brief voor. "Ik ben bezorgd over de toekomst van mijn dochter. Hasselt moet een voorbeeld zijn."

"Wij eisen dat de klimaatnoodtoestand wordt uitgeroepen, net als in Brussel en Koekelberg. De klimaatcrisis kan niet genegeerd worden. Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt", schrijft Extinction Rebellion Limburg op Facebook.

Extinction Rebellion werd opgestart in het Verenigd Koninkrijk in 2018 en roept wereldwijd op tot "internationale rebellie" voor het klimaat. Op 12 oktober organiseerde Extinction Rebellion Belgium een nationale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid in de tuin van het Koninklijk Paleis in Brussel.