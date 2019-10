Facebook-CEO Mark Zuckerberg: "Terwijl we hier discussiëren, ontwikkelt China zijn eigen digitale munt"

Een spervuur aan kritische vragen kreeg Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, in het Amerikaanse Congres. Daar moest hij zich vandaag verantwoorden over zijn digitale munt libra. Sommige Congresleden maakten van de gelegenheid gebruik om Zuckerberg vragen te stellen over Facebook en de bescherming van de privégegevens. "Zuckerberg is niet te vertrouwen op zijn woord. Hij is een praatjesmaker", zegt econoom Geert Noels in "De wereld vandaag" op Radio 1.