Hogere schadevergoeding voor bewoner nadat OCMW verkeerde appartement had leeggehaald

De opruimdienst van het sociaal verhuurkantoor moest in augustus een appartement leegmaken in de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Maar de ploeg had per ongeluk het verkeerde appartement leeggemaakt. De huisnummers waren blijkbaar niet duidelijk aangebracht en de bewoner zelf was niet thuis. Een pijnlijke fout, want alle spullen waren weg. Al wat in het appartement stond, werd in een container gegooid en was dus kapot of verdwenen. Het was de oma van de eigenaar van het appartement die de ontdekking deed.