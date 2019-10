Geen 130e verjaardag voor fanfare Putte-Grens: "Ik heb er al enkele nachten van wakker gelegen"

"We zijn op dit moment nog maar met 17 muzikanten, terwijl het er toch minimum 25 à 30 moeten zijn om goed te klinken", zei Peter Capenberghs aan Dennis en Sharon. "Ik heb er al een paar nachten van wakker gelegen, maar we hebben alle mogelijke moeite gedaan en we kunnen echt niemand meer vinden."

Laatste oproep

In "Start je dag" deed Peter Capenberghs een laatste oproep. "We hebben enthousiaste muzikanten nodig die de fanfare willen laten voortleven, en interesse hebben in echte ambiance. We spelen elk jaar op de opening van de Putse kermis en zorgen ook voor de muziek op herdenkingen, zoals Wapenstilstand."

Op 9 november speelt Koninklijke Verbroedering Putte-Grens normaal gezien haar afscheidsconcert "Time to say goodbye". Wie toch nog een instrument heeft liggen is van harte welkom bij de fanfare. Hun contactgegevens vind je terug op deze website.