Laatste keer Halloweenhuisje in Oostakker, volgend jaar enkel nog kerstversiering: "Ik droom van een kerstboom met ingewanden"

In de Groenstraat in Oostakker ligt een griezeltuin. Mira en Peter versieren hun tuin al negen jaar lang met skeletten, graftombes, ratten, heksen en zombies. Dit jaar doen ze dat voor de laatste keer, want ze hebben er geen tijd meer voor. "Ik ga het missen want Halloween is echt een speciaal feest, maar nu kunnen we wel onze kerstversiering uitbreiden", zegt Mira Lootens.

Skelet te koop

Na 9 jaar stoppen Mira en Peter met de griezeltuin: "We vinden Halloween een super feest, maar de tijdsdruk is te groot geworden om alles rond te krijgen. In juni beginnen we binnen al met onze kerstversiering maar voor de tuin hebben we meer tijd nodig, het is te krap met Halloween erbij", legt Peter uit. "Het is echt spijtig maar we gaan nu meer tijd hebben voor onszelf", gaat Mira verder, "ik wilde eigenlijk kerst combineren met Halloween door een kerstboom te maken met ingewanden maar het is niet gelukt."

Mira en Peter verkopen alle halloweenspullen. "Sommige stukken gaan we wel houden zoals de heks die snoepjes geeft aan de kinderen", zegt Peter.

Klein begonnen

Mira en Peter versieren hun huis en tuin al 9 jaar! "Dat is begonnen met een skelet en een heks binnen, toen zijn we ook buiten begonnen in de voortuin en dan kwam ook nog de achtertuin erbij", zegt Peter. In de voortuin staan griezelige poppen die voorbijgangers om het luidst schrik aan jagen, in de achtertuin is er een doolhof, voegt Mira toe: "op Halloween zitten er levende zombies in de tuin die achter de mensen aanzitten, dat is echt een unieke sfeer."

De buurt verbinden voor het goede doel

De griezeltuin is er niet enkel om mensen schrik aan te jagen, het zorgt ook voor verbondenheid zegt Mira: "De mensen waarderen het echt, hier kunnen ze lachen en hun zorgen vergeten. Elk jaar krijg ik wel enkele brieven van tevreden voorbijgangers, daar smelt ik van."

Ook de bezoekers zelf zijn lovend over de horrortuin: "Wij komen elk jaar, het zorgt voor een band in de buurt, dat is belangrijk. Ik vind het wel jammer dat Halloween ermee stopt maar ik snap het wel, Kerstmis neemt veel tijd in beslag en ze doen het allemaal na hun uren."