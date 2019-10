"Het leek alsof ik met 3 vrouwen per dag het bed deelde"

Met 3.000 vrouwen zou hij geslapen hebben, in een periode van een 3-tal jaren. Drie vrouwen per dag dus, zo beweerde Mick Hucknall, die in de jaren 80 met zijn groep Simply Red wereldhits scoorde met "Money’s too tight", "Holding back the years" en "The right thing", in 2010 in een interview. Maar dat bleek toch wel wat overdreven, zo corrigeerde hij zichzelf afgelopen weekend op nieuwswebsite The Times.