Hitte van eind juli 2019 was uitzonderlijk, zegt KMI

Vooral de appelteelt kreeg met zonnebrand te maken. En daarom vroeg Steven Coenegrachts (Open VLD) in de commissie landbouw aan minister Crevits hoe het zit met de erkenning van die hitte als landbouwramp. Als eerste stap is daarvoor het advies van het KMI nodig, en dat heeft nu de hitte als uitzonderlijk bestempeld. Minister Crevits: "Het KMI beschouwt de hitte van eind juli als uitzonderlijk voor alle gemeenten in Vlaanderen. Het advies stelt ook dat deze hoge temperaturen in combinatie met een lage luchtvochtigheid een verhoogd risico vormen, en oorzaak kunnen zijn, van zonnebrand in de fruitsector."

Nu kunnen de gemeenten hun dossiers doorgeven aan de Vlaamse overheid. In heel wat Zuid-Limburgse gemeenten zijn de schadecommissies afgelopen zomer al op pad geweest om de schade vast te stellen.