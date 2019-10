Jan Jambon en Elio Di Rupo hebben eerste officiële ontmoeting: "Het was een aangenaam gesprek"

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) hebben vandaag een gesprek gehad in het Errerahuis in Brussel. De twee ministers-presidenten hadden het over een aantal dossiers waar ze nauwer willen of moeten samenwerken. Onder meer over de brexit. Omwille van de mogelijke impact op de Waalse en Vlaamse bedrijven willen beide regio's een scenario zonder ordelijke deal met het Verenigd Koninkrijk absoluut vermijden.

Ook op het vlak van tewerkstelling willen ze de afspraken versterken. Er bestaat wel al een samenwerking tussen de twee regionale tewerkstellingsdiensten (VDAB en Forem), maar met de grote nood aan arbeidskrachten in Vlaanderen en de hoge werkloosheidscijfers in Wallonië is het de bedoeling om die samenwerking te verstevigen.