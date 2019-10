Oxfam trekt aan de alarmbel: "In Jemen zitten 15 miljoen mensen zonder water door brandstoftekort"  

"7 miljoen mensen in Jemen zijn op dit moment zwaar ondervoed en daardoor enorm verzwakt. Zij zijn extra vatbaar voor cholera, een ziekte die veroorzaakt wordt door vervuild water. In 2017 is in Jemen de grootste choleracrisis ooit uitgebroken. Sinds dan is er bij 2 miljoen mensen cholera vastgesteld en we vrezen dat het alleen maar erger wordt. Begin dit jaar is er af en toe opnieuw een toename van het aantal gevallen waar te nemen."