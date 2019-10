Het rommelt op de Ramblas. In Barcelona, maar ook in de rest van Catalonië is het al meer dan een week onrustig. Dat komt omdat negen voormalige Catalaanse leiders werden veroordeeld voor het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid twee jaar geleden. Willem Van Mullem legt uit wat er aan de basis ligt van de spanningen tussen de Catalaanse en de Spaanse regering.