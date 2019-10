Koninklijke Belgische Voetbalbond wil dubbel zoveel meisjes aan het voetballen krijgen

Afgelopen zomer kondigde de voetbalbond al een actieplan aan om meer meisjes aan het voetballen te krijgen. Met het actieplan onder de hashtag #thewordatourfeet en een investering van minimaal 3 miljoen euro, verspreid over twee jaar, wil de bond het aantal voetballende meisjes tegen 2024 verdubbelen, van 39.901 naar 80.000.

De eerste stap in dat actieplan is de campagne "Love Football". Met dit initiatief wil de voetbalbond vanaf januari 2020 bij ruim 100 lagere scholen langsgaan, verspreid over het hele land. Zo willen ze kinderen, ouders en leerkrachten in contact brengen met voetbal. Red Flames Shari van Belle en Elena Dhont zijn ambassadrices van de actie. Ze willen meisjes tussen 5 en 12 jaar inspireren en hen de magie van het voetballen laten proeven.

