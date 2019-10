Tien jaar aan gewerkt, nu klaar: grote tentoonstelling Italiaanse kunstenaar Leonardo da Vinci opent in Louvre

Leonardo paste meteen een grote innovatie toe die hij had geleerd bij de Vlaamse schilders op studiereis in Italië: olieverf. Verrocchio werkte nog met eigeel en allerlei kleurstoffen. Daarom hangt hier het portret "Jonge man met een medaille" van Hans Memling en die brengt het er in vergelijking met de meester uit Firenze goed van af.

Snel blijkt dat Leonardo, misschien als onecht kind van een rijke notaris, bijzonder gefascineerd is door Maria met haar kindje Jezus. De eerste versie, "Madonna met kind en een bloem", is niet perfect, het licht in het raam achter de Maagd is te nadrukkelijk, en voorts valt daarbuiten niets te zien, in tegenstelling tot de landschappen van de Vlaamse Primitieven met hun typische doorkijkjes. De peuter op de schoot van zijn mooie jonge moeder grijpt erg geconcentreerd naar een bloempje.