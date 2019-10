Les geven in de toekomst? Leraars zoeken een antwoord op de beurs SETT (school, educatie, transformatie en technologie)

Hoe moeten leerkrachten in de toekomst gaan les geven? Om daar een antwoord op te vinden, kunnen ze nog tot morgen terecht op de tweedaagse beurs SETT, in Flanders Expo in Gent. SETT staat voor school, educatie, transformatie en technologie. De beurs wil vooral inspiratie opleveren om op een vernieuwende manier les te geven. Onze reporter bezocht SETT en sprak er met leerkrachten en leerlingen. Bekijk het verslag hierboven.