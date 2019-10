Leuvense scholieren protesteren tegen fusie van scholen

De leerlingen en leerkrachten van het Sint-Pieterscollege, het Heilige-Drievuldigheidscollege en het Paridaensinstituut protesteren tegen het project Perron 3000. Dat is de naam van de toekomstige grotere eerstegraadsschool die op 1 september 2021 van start zou gaan in Leuven. De huidige scholen zouden daarvoor moeten fuseren en dat vinden veel mensen geen goed idee.

Leerkrachten geloven er niet in

Ook Yannick Persyn van de christelijke vakbond stapt mee met de manifestatie. Hij spreekt in naam van de leerkrachten: "Het lerarenkorps gelooft niet in dit project. En dat is nu net heel belangrijk, want het zijn de leerkrachten die de school vertegenwoordigen. Volgens de leerkrachten is zo een grote eerstegraadsschool niet goed voor leerlingen die het wat moeilijker hebben of die extra zorg nodig hebben. En ook de eigenheid van de scholen verdwijnt bij een fusie. We hebben nu net verschillende types van scholen en ouders kiezen ervoor om hun kind in een bepaalde school te laten gaan. Die eigenheid moet bewaard blijven."