Meerderheid van de Belgen wil altijd wintertijd

Een grote meerderheid van de Belgen is voorstander om het systeem van winter- en zomertijd af te schaffen. Dat blijkt uit een bevraging van de overheid die deze zomer bij 2.000 Belgen is afgenomen. De helft van de Belgen verkiest daarbij de wintertijd, 45 procent wil liever altijd zomertijd. De bevraging is er gekomen nadat Europa vorig jaar beslist heeft om de halfjaarlijkse uurverandering af te schaffen.