Michel Nihoul, bekend van de zaak-Dutroux, is overleden

De Brusselse zakenman Nihoul werd door sommigen lang beschouwd als het brein achter de bende van Dutroux. In 1996 werd hij samen met Marc Dutroux, Michelle Martin en Michel Lelièvre opgepakt. Kort daarna werd hij veroordeeld voor oplichterij. Tot op het assisenproces in 2004 bleef er onduidelijkheid bestaan over zijn precieze rol. Zo was er twijfel over een lading XTC-pillen die Nihoul aan Lelièvre leverde, een dag na de ontvoering van Laetitia Delhez. Volgens sommigen ging het om een betaling voor de ontvoering.

Maar voor de assisenjury was er geen twijfel: zij veroordeelde Nihoul alleen tot 5 jaar cel voor drugshandel en bendevorming. Voor de ontvoering van kinderen werd hij vrijgesproken. Daardoor kwam hij in 2006 vrij. Hij ging daarna met zijn vriendin in Zeebrugge wonen.