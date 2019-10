Geen 2 weken vakantie na elkaar, tijdelijke contracten en veranderende uurroosters: waarom de zorgsector actievoert

Maar waarom voert de zorgsector actie vandaag? Daarvoor moeten we even terug in de tijd. Op 25 oktober 2017 ondertekenden de sociale partners en de toenmalige federale regering een nieuw sociaal meerjarenakkoord voor de gezondheidsector. Maar twee jaar later dreigen volgens de vakbonden "tal van afspraken dode letter te blijven", vertelt Mark Selleslach van de christelijke vakbond ACV.