Nieuw wapen tegen klimaatopwarming: 2000 jaar oude Griekse spiegels

Vanaf de jaren '80 en zeker de jaren '90 zie je meer en meer zonnespiegelparken verschijnen, vooral in zonnige gebieden: in Spanje, bijvoorbeeld, dat nog altijd een absolute koploper is, of in de VS, in de Nevada-woestijn of in Californië. Later ook in Zuid-Afrika en in de Sahara in Marokko. Ook in China, India en het Midden-Oosten (Israël, de Emiraten, Saudi-Arabië) verschijnen meer en meer zonnespiegels.