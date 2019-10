Noodweer treft Catalonië: "de laatste vijftig jaar was het nooit zo erg", Belgische vrachtwagenchauffeur is vermist

Ongewoon zware onweersbuien in Catalonië hebben verschillende slachtoffers gemaakt. Rond half zeven raakte bekend dat een Belgische vrachtwagenchauffeur vermist is. Zijn vrachtwagen werd teruggevonden in de rivier rio Francoli, niet ver van Tarrogona. Maar van de chauffeur ontbreekt elk spoor. Over zijn identiteit is verder niets bekend.

Eerder al waren vier anderen als vermist opgegeven. Twee mensen raakten niet tijdig weg toen hun bungalow werd weggespoeld in Vilaverd, in de regio Tarragona. Een auto werd teruggevonden in een rivier in de buurt, van de twee inzittenden was geen spoor. Vanmorgen al werd een oudere man dood teruggevonden op een strand ten noorden van Barcelona. Hij zou de straat opgegaan zijn toen die was omgevormd tot een bergbeek, in zijn dorp Arenys de Munt.