Ook trilobieten liepen 480 miljoen jaar geleden al keurig in een rij

De dieren bewogen zich waarschijnlijk zo voort door omgevingsstress of om zich te gaan voortplanten, zei Jean Vannier aan het persbureau AP. Vannier is een onderzoeker aan de Université de Lyon en een van de auteurs van de studie.

"De meest logische hypothese is dat ze op een rij moesten migreren van de ene leefomgeving naar de andere, om zich te beschermen tegen de bewegingen van het water, en/of om zich te gaan voortplanten in een kalmere omgeving", zei Muriel Vidal, een paleontologe aan de Université Bretagne occidentale en een van de auteurs, aan AFP. Dergelijk gedrag wordt ook nu gezien bij langoesten in de Caraïbische Zee, en ook andere leden van de geleedpotigen, de familie waartoe de trilobieten behoorden, zoals rupsen, mieren en kreeften vormen groepen om zich te beschermen of zich voort te planten.

"Statistisch gezien is het minder gevaarlijk om zich in groep te verplaatsen, dat vermindert de kansen opgegeten te worden door een roofdier, dat het moeilijker heeft om zijn prooi te identificeren", zei Vannier aan AFP.

De migratie in groep kan de trilobieten ook meer kansen hebben gegeven om zich voort te planten "omdat de groep toelaat andere partners tegen te komen". En dat biedt een evolutionair voordeel. "In groepen leven en zich bewegen schijnt al snel een evolutionair voordeel opgeleverd te hebben bij de oude dieren", zei Vannier.

Vannier zei dat de bevindingen het idee ondersteunen dat collectief gedrag zoals het vormen van een rij, opdook tegelijk met of niet lang na de ontwikkeling van een gesofistikeerd zenuwsysteem en zintuigen.

"We hebben veel informatie over de anatomie van de eerste dieren, maar weinig over hun gedrag. Deze studie toont de zeer oude oorsprong aan van collectief gedrag, dat zich waarschijnlijk ontwikkeld heeft zeer vroeg in de evolutie van de dierenwereld", zei Vannier. Hij en andere onderzoekers zeiden dat het opnieuw onderzoeken van 520 miljoen jaar oude fossielen van garnaalachtige wezens uit China, aanwijzingen zou kunnen opleveren dat dergelijk gedrag zelfs nog vroeger begonnen is.

De studie van de Franse, Zwitserse en Marokkaanse onderzoekers is gepubliceerd in Scientific Reports. Bronnen: Agence France-Presse (AFP) en Associated Press (AP).