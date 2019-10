Oorlogsfilm Torpedo mijlpaal voor Vlaamse filmgeschiedenis zegt stuntman Olivier Bisback: “Het is net een Hollywoodfilm!”

“Dingen die in brand staan, mensen die vallen, vechten, schieten, … Dat regel ik allemaal”, begint Olivier Bisback zijn verhaal. De Aalstenaar coördineert al jarenlang zowel fysieke als mechanische stunts. Hij ging al aan de slag in verschillende internationale producties. “Ik heb bijvoorbeeld al samengewerkt met Gérard Depardieu, Demi Moore, Jean-Claude Van Damme, … Het is te veel om op te noemen.”

Internationale ervaring

“Zo’n tachtig procent van mijn werk is in het buitenland. Om je een beeld te geven: gisteren kreeg ik nog een telefoontje uit Burkina Faso en volgende week vertrek ik naar Oostenrijk voor opnames. Eens ze je kennen en tevreden zijn van je werk, blijven er opdrachten komen”, aldus Bisback.

Zelfs met die internationale ervaring, is de stuntman onder de indruk van de nieuwste film uit het Vlaamse filmlandschap: Torpedo. “Die film is echt een mijlpaal! Het is de eerste keer dat een productie uit Vlaanderen zulke Hollywoodiaanse proporties aanneemt.”

Risico's?

Filmstunts kunnen er heel spectaculair en risicovol uitzien, maar Olivier Bisback vindt zijn job niet per se gevaarlijk. “Ik heb in al die jaren nog nooit iets héél ernstigs voorgehad op een set. Drie keer was het wel kantje boordje, maar over het algemeen verloopt alles feilloos. Ik bereid elke stunt dan ook zeer grondig voor. Want het moet niet alleen veilig zijn, het moet ook esthetisch zijn!”

Vanaf 23 oktober 2019 kan je het meest recente werk van Bisback zien in de bioscoop: de oorlogsfilm Torpedo, met hoofdrollen voor onder meer Koen De Bouw, Gilles De Schrijver, Sven De Ridder, Joren Seldeslachts, en Ella-June Henrard. “Het is een meesterwerk van Vlaamse bodem!” zegt de stuntman nog.