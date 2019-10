Oppositie lijnrecht tegenover meerderheid tijdens geanimeerd debat over De Lijn in Vlaams Parlement

Open VLD'er Keulen wees naar het management en het bestuur van De Lijn. "Het is geen kwestie van budgetten, het is ook een kwestie van op een zeker ogenblik nieuwe inzichten een kans te geven. Het moet anders. De reizigers moeten opnieuw fier zijn dat ze reizen met De Lijn, de belastingbetalers moeten opnieuw het gevoel krijgen dat er gepresteerd wordt op niveau. De leden van het management en de raad van bestuur moeten orde op zaken stellen en zorgen dat er weer interne rust komt. Want anders is het bijna schuldig verzuim als we dan niet naar de markt gaan, als we dan niet andere wegen bewandelen."

De Vlaamse regering kijkt dus ook in de richting van een stuk privatisering. "De toekomst van De Lijn kent wat ons betreft een eerste groot scharnierpunt in 2023", zei Bert Maertens van de N-VA. In één vervoersregio komt er dan een pilootproject met een privéoperator. "We moeten de markt van het openbaar vervoer durven openbreken. De N-VA heeft er alle vertrouwen in dat De Lijn tegen dan echt concurrentieel zal zijn." Een piste die sommige oppositiepartijen doet vrezen voor hogere ticketprijzen en een slechtere dienstverlening.



Minister Peeters beseft dat er onrust is door wat in het regeerakkoord staat. "Maar als je dat aandachtig leest, dan weet men dat men zich geen zorgen hoeft te maken." Volgens haar moeten die stappen ervoor zorgen dat de reiziger een betere dienstverlening krijgt en dat De Lijn "een performant bedrijf is dat op een efficiënte manier omgaat met overheidsmiddelen". De minister plant nog een gesprek met de raad van bestuur van De Lijn.