Opvangboot Reno weer ingeschakeld voor asielzoekers in Gent

De voormalige gevangenisboot uit Nederland, de Reno, meert begin december weer aan in Gent. Fedasil dat instaat voor de opvang van asielzoekers creëert daarmee 250 extra opvangplaatsen. Die zijn nodig want door personeelstekort op de asieldiensten loopt de proceduretijd op, waardoor de mensen ook langer moeten blijven wachten in de opvang voor ze weten of ze in België mogen blijven.