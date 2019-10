"Pano": Hoe is het vandaag met baby Pia?

SMA type 1 komt natuurlijk niet enkel voor binnen onze eigen landsgrenzen. We belden de wereld rond, en van Slovenië over Duitsland tot Brazilië hoorden we verhalen vergelijkbaar met die van onze Belgische Pia. Families hengelen met professionele campagnes naar media-aandacht om zo de financiële monsterkaap te bereiken. Voor sommige baby’s is de redding nabij, voor andere is de hoop stilaan in wanhoop omgeslagen.

Ondertussen staan de Europese lidstaten zelf machteloos en kunnen patiënten die "weesgeneesmiddelen" nodig hebben niet helpen totdat een Europees Agentschap ze goedkeurt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD), zegt gedaan te hebben wat ze kon, maar "los van het emotionele is het zo dat een minister niets kan doen dat tegen de wet of internationale bepalingen is."