"Liever dood dan uitstel", zei Britse premier Johnson, maar brexit op 31 oktober lijkt onmogelijk. Wat nu?

"I'd rather be dead in a ditch" - ik lig nog liever dood in een sloot- zei premier Johnson enkele maanden geleden, "dan uitstel te vragen aan de EU." Maar toch stuurde Johnson op 19 oktober de verplichte brief waarin hij uitstel vraagt tot 31 januari. Die ondertekende hij niet, om duidelijk te maken dat het onder dwang gebeurde. En hij stuurde een tweede brief, waarin hij de eerste tegensprak.