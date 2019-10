Producenten fossiele brandstoffen hebben publiek tientallen jaren lang misleid over klimaatverandering

"Desinformatie over de klimaatverandering heeft een duidelijk doel - actie tegen de klimaatverandering blokkeren. In Amerika is dat ook grotendeels geslaagd, waardoor beleidsbeslissingen om de klimaatverandering te verzachten tientallen jaren lang geblokkeerd of vertraagd zijn", zei professor cognitieve psychologie aan de University of Bristol Stephan Lewandowsky in een persmededeling van de universiteit. Lewandowsky is een van de auteurs van de nieuwe studie.

"De technieken die gebruikt worden om te misleiden aan het licht brengen en uitleggen, vormt de sleutel tot het immuun maken van het publiek voor verdere, door de industrie gefinancierde desinformatie", voegde mede-auteur professor John Cook van de George Mason University daaraan toe.

"Al 60 jaar lang is de industrie van de fossiele brandstoffen op de hoogte van de potentiële gevaren van hun producten voor de opwarming van de aarde. Maar in plaats van het publiek te waarschuwen of er iets aan te doen, hebben ze zich daarvan afgekeerd en een enorme campagne van ontkenning en uitstel opgezet met als bedoeling hun winsten veilig te stellen. Het bewijs is onomstotelijk: Exxon heeft het publiek misleid. Zoals alle daders, zouden ze daarvoor verantwoording moeten afleggen", zei mede-auteur Geoffrey Supran van het departement van de geschiedenis van de wetenschap aan de Harvard University.

De studie van het team is gepubliceerd op climatechangecommunication.org. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de University of Bristol.